الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

أول رد فعل من إدارة الترسانة بعد تراجع نتائج فريق الكرة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلن نادي الترسانة في بيان عبر حسابه الرسمي وقف مستحقات لاعبي فريق الكرة، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، المعروفة بـ“دوري المحترفين”.

وكان الترسانة خسر أمس أمام نظيره أسوان بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهم ضمن الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة دوري المحترفين. 

 

الترسانة يوقف مستحقات اللاعبين 

 وجاء بيان الترسانة كالتالي:" في ضوء تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة والوضع غير المقبول بالنسبة للجماهير أو مجلس الإدارة، والذي لا يتناسب مع اسم وحجم نادي الترسانة، ولا يوازي أو يقترب حتى من طموحات جماهيره.

وواصل " قرر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، المشرف العام على كرة القدم إيقاف كافة مستحقات اللاعبين وأي مكافآت، إلى جانب إيقاف المعسكرات والمزايا كافة التي كان يحظى بها الفريق، لحين تحقيقه المأمول منه، والعودة على أقل تقدير للمربع الذهبي لدوري المحترفين والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وأضاف “ويؤكد مجلس إدارة نادي الترسانة إنه عاشق ككل أبناء الشواكيش للفريق، ويسعى جاهدا للوصول بالفريق الأفضل وضع ممكن”.

وأكمل " كما يوضح مجلس إدارة نادي الترسانة، أنه يعايش أحزان وآلام وغضب الجماهير، كأي واحد منهم لأنه قبل أن يكون مسؤولا عن إدارة النادي، فهو مشجع ومحب.

وزاد " وعلى هذا، فإن مجلس إدارة نادي الترسانة لن يألوا جهدا لتحقيق حلم الجماهير وهو حلم المجلس أيضا بالعودة للدوري الممتاز، وأن يعود للنادي بريقه وأن يسطر حروفا من نور في التاريخ من جديد.

واختتم " ويطلب مجلس الإدارة من الجماهير التكاتف وراء النادي والفريق ودعمه خلال الفترة المقبلة للعودة للمسار الصحيح، ويؤكد أنه معكم داخل أسوار الترسانة وفي المدرجات، يسمع ويرى بعين محب للكيان.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 22


1- وادي دجلة 46 نقطة
2- المقاولون العرب 42 نقطة
3- أبوقير للأسمدة 40 نقطة
4- وي 39 نقطة
5- كهرباء الإسماعيلية 35 نقطة
6- السكة الحديد 34 نقطة
7- أسوان 33 نقطة
8- القناة 32 نقطة
9- الترسانة  32 نقطة
10- بترول أسيوط 31 نقطة
11- بروكسي 30 نقطة
12- الداخلية 29 نقطة
13- بلدية المحلة 24 نقطة
14- لافيينا 24 نقطة
15- منتخب السويس 21 نقطة
16- راية 19 نقطة
17- المنصورة  18 نقطة
18- طنطا 17 نقطة
19- سبورتنج  16 نقطة
20- ديروط 14 نقطة

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

وأقيمت أمس السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، حيث خسر راية من السكة الحديد 2-0، بينما فاز وادي دجلة على نظيره أبوقير للاسمدة 3-1. 

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دوري المحترفين الترسانة ابوقير للاسمدة المقاولون العرب لافيينا

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