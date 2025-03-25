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معنى أزلفت، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة الشعراء (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة الشعراء، نعيم المؤمنين في الجنة، موضحا معنى أزلفت في الآية الكريمة.

سورة الشعراء الآية 90

 قال تعالى: «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ».

وأزلفت الجنة للمتقين. [ الشعراء: 90]
سورة الشعراء الآية 90

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة الشعراء 

 قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: {وَأُزْلِفَتِ} [الشعراء: 90]، يعني: قرِّبت، لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها؟ قالوا: تُقرَّب منهم قبل أن يدخلوها، وهم ما زالوا في شدة الموقف وهو القيامة والحساب، فتُقرَّب منهم الجنة ليطمئنوا بها، ويهون عليهم هذا الموقف الصعب.

نعيم المؤمنين في الجنة 

وأوضح الشيخ الشعراوي: وفي آية أخرى: {وَأُزْلِفَتِ الجنة لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ} [ق: 31]، يعني: يروْنها عيانًا، ويعرفون أنها النعيم الذي ينتظرهم، وسوف يباشرونه عن قريب، كما لو دُعِيْتَ إلى مائدة أحد العظماء، وقد أُعدَّتْ على أتمَّ وجه، فإن من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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