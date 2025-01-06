سورة الشعراء هي السورة 26 في ترتيب المصحف، وهي 227 آية،وسورة الشعراء هي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها مائتين وستا وعشرين، وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعا وعشرين، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها





أسماء سورة الشعراء





اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء ؛ لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء. وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة. وتسمى أيضا سورة طسم.



وفي أحكام ابن العربي أنها تسمى أيضا الجامعة، ونسبه ابن كثير والسيوطي في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه. ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف.





هل سورة الشعراء مكية

قال القرطبي: هي مكية في قول الجمهور.وقال مقاتل: منها مدني الآية التي يذكر فيها الشعراء، وقوله: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله- تعالى-: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ إلى آخر السورة.

سبب نزول سورة الشعراء

يعود سبب نزول سورة الشعراء إلى الردّ على أذى المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام؛ إذ عمدوا إلى الزعم أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- شاعرٌ والقرآن الذي جاء به ما هو إلّا كلامًا من شعره، فأنزل الله -تعالى- قوله: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ)،

وقد ذكر ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد أنّه لما نزل قول الله -تعالى- المشار إليه آنفًا جاء عبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك -رضي الله عنهم- إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وقالوا له بأنّهم شعراء وقد هلكوا بنزول هذه الآية، فأنزل الله -تعالى- قوله: (إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ). مستثنيًا بذلك الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وقد وردَ عن أبي الحسن مولى بني نوفل أنَّ عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت أتيا رسول الله حين نزلت الشعراء يبكيان وهو يقرأ: "والشعراء يتبعهم الغاوون " حتى بلغ "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" قال: أنتم، "وذكروا الله كثيرًا"، قال: أنتم، "وانتصروا من بعدما ما ظلموا"، قال: أنتم، "وسيعلم الذين ظلموا أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون"، قال: الكفار.



فضائل سورة الشعراء

أنها من المئين التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان - الزبور

روى الإمام أحمد، وأبو يعلى في "مسنديهما"، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه، والطواسين، والحواميم من ألواح موسى) الحديث، والشاهد قوله: (والطواسين)، والمراد سور الشعراء، والنمل، والقصص، حيث بدأت سورتا الشعراء والقصص بقوله سبحانه: "طسم"، وبدأت سورة النمل بقوله عز وجل: "طس".

وذكر القرطبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المبين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي).

وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: "وأنذر عشيرتك الأقربين" [الشعراء: 214] ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف: «يا صباحاه»، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: «يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب»، فاجتمعوا إليه، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، قال: فقال أبو لهب: تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا، فقال: «يا صباحاه» بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية "وأنذر عشيرتك الأقربين" [الشعراء: 214]

وعن أبي هريرة، قال: لما نزلت: "وأنذر عشيرتك الأقربين" [الشعراء: ٢١٤] جعل يدعو بطون قريش بطنا، بطنا، يا بني فلان، أنقذوا أنفسكم من النار، حتى انتهى إلى فاطمة، فقال: " يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها "

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "والشعراء يتبعهم الغاوون" [الشعراء: ٢٢٤] «فنسخ من ذلك واستثنى» فقال: "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا" [الشعراء: ٢٢٧]

أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية.



أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تلخيص سورة الشعراء

فبعد أن تحدثت في مطلعها عن سمو منزلة القرآن الكريم، وعن موقف المشركين من الرسول صلّى الله عليه وسلّم أتبعت ذلك بالحديث عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل، ثم عن قصة إبراهيم مع قومه ثم عن قصة نوح مع قومه، ثم عن قصة هود مع قومه، ثم عن قصة صالح مع قومه، ثم عن قصة لوط مع قومه، ثم عن قصة شعيب مع قومه.

ثم تحدثت في أواخرها عن نزول الروح الأمين بالقرآن الكريم على قلب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وساقت ألوانا من التسلية والتعزية للرسول صلّى الله عليه وسلّم بسبب تكذيب الكافرين له، وأرشدته إلى ما يجب عليه نحو عشيرته الأقربين، ونحو المؤمنين، وبشرت أتباعه بالنصر وأنذرت أعداءه بسوء المصير، فقد ختمت بقوله- تعالى-: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

والسورة الكريمة بعد ذلك تمتاز بقصر آياتها، وبجمعها لموضوعات السور المكية، من إقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى أن البعث حق، وعلى صدق النبي صلّى الله عليه وسلّم يما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، كما نرى أسلوبها يمتاز بالترغيب والترهيب، الترغيب للمؤمنين في العمل الصالح، والترهيب للمشركين بسوء المصير إذا ما استمروا على شركهم.

وقد ختمت كل قصة من قصص هذه السورة الكريمة بقوله- تعالى-: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وقد تكرر ذلك فيها ثماني مرات.



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