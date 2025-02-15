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معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

معنى ثبورا، أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة الفرقان، حسرة الكافر يوم القيامة حين يرى مصيره، موضحا معنى ثبورا في الآية الكريمة رقم 13.

 


سورة الفرقان الآية 13

قال تعالى: «وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا».

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. [ الفرقان: 13]
سورة الفرقان الآية 13


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: جمع الله عليهم من العذاب ألوانًا حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن يرى العذاب: {ياليتني كُنتُ تُرَابًا} [النبأ: 40]، وهنا يدعو بالويل والثبور، يقول: يا ويلاه يا ثبوراه يعني: يا هلاكي تعالَ احضر، فهذا أوانك لتُخلِّصني مما أنا فيه من العذاب، فلن يُنجيني من العذاب إلا الهلاك.

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معنى ثبورا

وأكد الشيخ الشعراوي: لذلك يقولون: أشدّ من الموت الذي يطلب الموت على حَدِّ قول الشاعر: كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى المْوتَ شَافِيًا ** وَحَسْبُ المنَايَا ِأنْ يكُنَّ أَمانِيًا ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذي يجعل صاحبه يتمنى الموت، ويدعو به لنفسه.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

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مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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