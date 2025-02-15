السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم السبت، أن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب 

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف فبراير الجاري".

وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط

وتأتي هذه الزيارة إلى المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ولاقت تصريحات ترامب رفضًا دوليًّا واسعًا، وأيدت غلب دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر من وزارة الخارجية، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لـ تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. 

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وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب الشرق الأوسط ترامب

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