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رياضة

عودة بن شرقي، 15 صورة ترصد مران الأهلي استعداد لمواجهة الإسماعيلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت، على ملعب التتش، وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد. 

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وشهد مران الاهلي عودة اشرف بن شرقي الي تدريبات الفريق  بعد عدم حضوره مساء أمس.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي غدا الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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