الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف "عاشور" ويعتلي قمة الدوري

فاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

وأعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره غزل المحلة.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

وانطلقت مباراة الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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