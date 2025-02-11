موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

تلقي مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت على ستاد السلام في الدوري الممتاز.

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة.

فاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

هل يغيب مصطفي العش عن مباراة الزمالك ؟

وبعد تلقي العش بطاقة حمراء ترددت الاسئلة عن موقف اللاعب من المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة المقرر لها يوم 22 من فبراير الجاري .

ويلتقي الاهلي مع الإسماعيلي يوم 16 فبراير ثم يواجهة الزمالك في 22 من الشهر ذاته .

وحسمت اللائحة موقف العش من المشاركة أمام الزمالك من عدمها في إطار نصها بشان حالات الطرد المباشر وجاء نص اللائحة كالتالي :

ونصت اللائحة: يتم إيقاف اللاعب الحاصل على بطاقة حمراء عن اللعب في المباراتين التاليتين من مباريات المسابقة، ويستثنى من هذه القاعدة اللاعب الذي ارتكب خطأ يستوجب بطاقة حمراء لحرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف محقق (لا سيما عن طريق الإمساك بالكرة عمدًا)، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اللاعب تلقائيًا عن اللعب لمدة مباراة واحدة في أول مباراة تالية من نفس المسابقة.

بالاضافة إلي دفع غرامة قدرها 5000 جنيه مصري، على أن يزيد المبلغ بقيمة 2500 جنيه مصري مع كل حالة طرد جديدة.

ووفقا لنص اللائحة فأن غياب العش عن الأهلي سيكون امام الإسماعيلي فقط علي أن يعود في مواجهة الزمالك، نظرا لان حاله الطرد التي تلاقاه اللاعب بسبب ممنعه انفراد لصالح محمد علي بن حمودة لاعب المحلة .

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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