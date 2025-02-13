الخميس 13 فبراير 2025
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امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

عملية تجميل، فيتو
عملية تجميل، فيتو

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن امرأة بريطانية تدعى ناتالي براينت عمرها 53 عامًا، تعرضت لمضاعفات خطيرة بعد خضوعها لعملية شد الوجه بالخيط في عيادة تجميل وجدتها عبر "إنستجرام"، ما أدى إلى تشوه وجهها بشكل ملحوظ. 

إمرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل 

ومع تعذر حصولها على علاج مناسب في المملكة المتحدة، اضطرت إلى السفر إلى تركيا لإجراء جراحة تصحيحية.  

وكانت ناتالي، وهي جدة لطفلين ومديرة عمليات في مؤسسة خيرية للمشردين، تأمل في تحسين مظهرها بعد أن لاحظت تراجع تأثير حقن البوتوكس.

وبعد بحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت عيادة تقدم شد الوجه بالخيط مقابل 900 جنيه إسترليني، فقررت خوض التجربة في أغسطس 2023. 

لكن سرعان ما بدأت تعاني من تورم شديد وتحرك الخيوط تحت جلدها، ما جعل وجهها يبدو كما لو كان يحتوي على "ديدان"، على حد وصفها، ورغم طمأنة الأخصائية لها بأن الأعراض طبيعية، لم تتحسن حالتها رغم اتباعها توصيات العيادة، بما في ذلك التدليك اليومي والعلاج بالترددات الراديوية.  

ومع استمرار التدهور، استشارت طبيبًا متخصصًا أخبرها أنها بحاجة إلى جراحة لإزالة الخيوط، لكن التكلفة الباهظة البالغة 15,000 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة دفعتها للبحث عن بدائل خارجية، وبعد بحث مكثف، وجدت طبيبًا في إزمير بتركيا، حيث أجرت جراحة تصحيحية بتكلفة 4,500 جنيه إسترليني. 

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