حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

شهدت بريطانيا حادثة مأساوية، حيث أنهت أم حياة ابنها المعاق ثم تخلصت من نفسها، وذلك بعدما علمت أن أمامها أيامًا معدودة لتعيش.

حادثة مأساوية في بريطانيا

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها أنه تم العثور على الأم، البالغة من العمر 67 عامًا، وابنها البالغ من العمر 50 عامًا في منزلهما في ميدلزبرة، شرق إنجلترا على يد أحد أفراد العائلة.

وكانت الأم هي الوصي الأساس على ابنها منذ أن تعرض لإصابة دماغية خطيرة في سن الـ 11.

وتم تشخيص الأم بالإصابة في مرحلة متقدمة في أغسطس 2021، وبحلول أكتوبر، كان السرطان قد انتشر إلى دماغها وعمودها الفقري وحوضها. ومع تدهور حالتها الصحية، تم ترتيب رعاية تلطيفية لها في منزلها لأسابيعها الأخيرة.

ورغم ذلك، كانت الأم أكثر قلقًا بشأن كيفية التعامل مع ابنها "ستيفن" بعد وفاتها، وأظهرت حالتها العاطفية علامات عدم الاستقرار، بما في ذلك البكاء الشديد أثناء زيارات المستشفى، وتأملها في حالتها الصحية المتدهورة. ومع ذلك، لم تكن هناك إشارات واضحة تدل على نيتها في إنهاء حياتها أو إيذاء ابنها.

وأشار تقرير "مراجعة الجرائم المنزلية" إلى أنه كان من الممكن تقديم دعم عاطفي أكبر للأم بعد تشخيصها. وأشار إلى أن الوكالات المعنية بالأسرة لم تأخذ بشكل كامل في الحسبان احتياجاتها النفسية ورعايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.