الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

شهدت بريطانيا حادثة مأساوية، حيث أنهت أم حياة ابنها المعاق ثم تخلصت من نفسها، وذلك بعدما علمت أن أمامها أيامًا معدودة لتعيش.

حادثة مأساوية في بريطانيا 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية،  في تقرير لها أنه تم العثور  على الأم، البالغة من العمر 67 عامًا، وابنها البالغ من العمر 50 عامًا في منزلهما في ميدلزبرة، شرق إنجلترا على يد أحد أفراد العائلة.

وكانت الأم هي الوصي الأساس على ابنها منذ أن تعرض لإصابة دماغية خطيرة في سن الـ 11.

وتم تشخيص الأم  بالإصابة في مرحلة متقدمة في أغسطس 2021، وبحلول أكتوبر، كان السرطان قد انتشر إلى دماغها وعمودها الفقري وحوضها. ومع تدهور حالتها الصحية، تم ترتيب رعاية تلطيفية لها في منزلها لأسابيعها الأخيرة.

ورغم ذلك، كانت الأم أكثر قلقًا بشأن كيفية التعامل مع ابنها "ستيفن" بعد وفاتها، وأظهرت حالتها العاطفية علامات عدم الاستقرار، بما في ذلك البكاء الشديد أثناء زيارات المستشفى، وتأملها في حالتها الصحية المتدهورة. ومع ذلك، لم تكن هناك إشارات واضحة تدل على نيتها في إنهاء حياتها أو إيذاء ابنها.

وأشار تقرير "مراجعة الجرائم المنزلية" إلى أنه كان من الممكن تقديم دعم عاطفي أكبر للأم بعد تشخيصها. وأشار إلى أن الوكالات المعنية بالأسرة لم تأخذ بشكل كامل في الحسبان احتياجاتها النفسية ورعايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا حادثة مأساوية إنجلترا السرطان عمودها الفقري

مواد متعلقة

رئيس وزراء بريطانيا: يجب عودة الفلسطينيين لمنازلهم وسندعمهم في حل الدولتين

بريطانيا ترفض خطة ترامب لترحيل أهالي غزة

يحمي من السرطان ويخفض ضغط الدم، 7 فوائد صحية لبذور الكتان

ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل 1-1 أمام أودينيزي في الشوط الأول

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

جماهير ليفربول تطالب بطرد 3 لاعبين بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية