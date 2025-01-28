الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

ساعات روليكس رشوة وعملية تجميل لأنف الرئيسة، أزمة ضمير بقصر الحكم تهدد استقرار دولة بيرو

رئيسة بيرو، فيتو
رئيسة بيرو، فيتو

لم تهدأ عاصفة سياسية فى بيرو أثارتها عملية تجميل للأنف لرئيسة البلاد، دينا بولوارتي، عام 2013، والتى وصلت لحد الدعوة لمطالبتها بالتنحى عن منصبها.

خضوع رئيسة البيرو دينا بولوارتي لعملية تجميل للأنف 

وأثار حينها خضوع رئيسة البيرو دينا بولوارتي، لعملية تجميل للأنف أزمة سياسية فى البلاد، وصلت حينها إلى حد دعوتها للتنحي بسبب عدم تفويضها أحد لتولي مسؤولياتها خلال الإجازة التي حصلت عليها لإجراء الجراحة.

 

وكانت دينا بولوارتي، البالغة من العمر 62 عامًا، أجرت العملية في صيف 2023، وتطرقت إليها الصحافة المحلية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مرارًا منذ حينها، وتطورت إلى عقد جلسة استماع برلمانية مع رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا، فى ديسمبر الماضى.

جلسة استماع لرئيس وزراء بيرو حول عملية تجميل أنف الرئيسة

وقال حينها رئيس وزراء بيرو للنواب الذين يحققون في مسألة عملية تجميل للأنف دينا، إن الرئيسة "أبلغتني بأنها ستجري تجميلًا للأنف.. جراحة في الأنف، لكن بسبب مشكلات في التنفس".

رئيسة بيرو، فيتو
رئيسة بيرو، فيتو

وتحقق اللجنة البرلمانية في مكان وجود دينا بولوارتي في الفترة بين 28 يونيو و10 يوليو 2023، عندما غابت بالكامل عن الظهور في العلن، وبحسب وسائل إعلام محلية حينها، أجرت الرئيسة في تلك الفترة العملية في مركز طبي في ليما من دون إعلان ذلك للعامة أو تفويض سلطاتها للكونجرس.

فيما اعتبر مشرّعون وخبراء قانونيون، أن ما قامت به رئيسة بيرو دنا بولوارتي، يعد انتهاكًا للدستور، مطالبين بعزلها.

اتهام دينا بولوارتي بتلقى ساعات فاخرة كرشى

ويحوم الجدل حول دينا بولوارتي منذ أشهر. ويتهمها المدعون بتلقي ساعات فاخرة من طراز "روليكس" كرشى. كذلك، تتهم بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 50 متظاهرًا في العام 2022 في قمع تحركات احتجاجية طالبت باستقالتها والدعوة إلى انتخابات جديدة.

واليوم مع استمرار الأزمة، نفت رئيسة بيرو دينا بولوارت، نيته التنحي عن رئاسة البلاد، وفقا لما نقلته قناة "ان تى ان" البيروفية.

 

 

 

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بيرو دينا بولوارتي عملية تجميل للأنف رئيسة البيرو بولوارتي تجميل أنف دينا روليكس

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