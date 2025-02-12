أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط.. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل سائق.. وكمال أبو رية وعمرو دياب وعصام صاصا وحمو بيكا يتصدرون الأحداث
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة في مداهمة أمنية بسوهاج
لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.
القبض على صاحب شركة تصدير بالإسكندرية غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على محام بالجيزة إثر خلافات على شقة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة التعدي على محام بالجيزة واعتراض طريقه من قبل 5 أشخاص.
القبض على شاب طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان
أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة أسوان.
نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر
نجا الفنان كمال أبو رية من حادث مروع، حيث انقلبت سيارته أثناء سيره أعلى وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر، وتسبب الحادث في تهشم السيارة ولم يصب بأي أذى.
رئيس النيابة الإدارية يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء بزيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى باللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية،إحالة 3 متهمين وهم "الأول والثاني والرابع"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، لاتهامهم وأخرين بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" وإصابته بعيار ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
كان بيدافع عن نفسه، دفاع عمرو دياب يطالب ببراءة موكله
بدأت محكمة استئناف التجمع الخامس نظر الاستئناف المقدم من المطرب عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة.
عرض عصام صاصا على النيابة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله
يتوجه مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة عليه فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.
حمو بيكا يصل قسم شرطة الدخيلة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه
وصل حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، منذ قليل، إلى قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وذلك لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد قضاء مدة عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في منطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب المدينة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة شهرين.
قرار قضائي جديد في استئناف عمرو دياب على تغريمه بتهمة صفع شاب
قررت محكمة جنح مستأنف التجمع، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه في قضية صفعة الشاب أسامة سعد؛ لجلسة 26 فبراير الجاري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا