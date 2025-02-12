أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط.. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل سائق.. وكمال أبو رية وعمرو دياب وعصام صاصا وحمو بيكا يتصدرون الأحداث

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة التعدي على محام بالجيزة واعتراض طريقه من قبل 5 أشخاص.

أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة أسوان.

نجا الفنان كمال أبو رية من حادث مروع، حيث انقلبت سيارته أثناء سيره أعلى وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر، وتسبب الحادث في تهشم السيارة ولم يصب بأي أذى.

قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء بزيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى باللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية،إحالة 3 متهمين وهم "الأول والثاني والرابع"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، لاتهامهم وأخرين بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" وإصابته بعيار ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

بدأت محكمة استئناف التجمع الخامس نظر الاستئناف المقدم من المطرب عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة.

يتوجه مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة عليه فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.

وصل حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، منذ قليل، إلى قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وذلك لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد قضاء مدة عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في منطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب المدينة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة شهرين.

قررت محكمة جنح مستأنف التجمع، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه في قضية صفعة الشاب أسامة سعد؛ لجلسة 26 فبراير الجاري.

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