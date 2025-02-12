مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة في مداهمة أمنية بسوهاج

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايتين "شروع فى قتل – سلاح واستعراض قوة"، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سرقة بالإكراه – سلاح بدون ترخيص بمركز شرطة جهينة بسوهاج.



وباستهدافه وفقًا لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج" ومصرع العنصر وضُبط بحوزته (4 قطع أسلحة نارية "رشاش متعدد – 3 بندقية آلية" - عدد كبير من الطلقات النارية - 51 خزينة - كمية من المواد المخدرة "الحشيش – الشابو").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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