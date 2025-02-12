الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 23 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 حملات تموينية على مدار 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 23 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبري الجلاء

ضبط 3 قطع سلاح ناري و5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة لشرطة التموي قطاع الأمن عدم الإعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبري الجلاء

ضبط 3 قطع سلاح ناري و5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 61 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

تهريب مواد مخدرة وبضائع أجنبية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 117 قضية متنوعة

مصرع عامل على يد زميله خلال مشاجرة فى العجوزة

أخبار الحوادث اليوم، حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، القضاء على بؤرة إجرامية بسوهاج، إصابة 18 شخصا فى حادث الطريق الدولي بجمصة

سفاح جديد، العثور على جثتي سيدتين تم دفنهما بشقة في المعمورة والثالثة تنجو بأعجوبة

"رخص عربيتك فى مكانك".. خريطة وحدات المرور المتنقلة فى المحافظات.. الداخلية تُخصص خط ساخن لطلب الخدمة.. و5 وثائق تستخرجها دون تقيد بمحل الإقامة
ads

الأكثر قراءة

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية