الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء بزيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى باللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات

وصاحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارمنتصر عبد العال  مدير إدارة النيابات، والمستشارمحمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع  مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال الزيارة تفقد المستشار رئيس الهيئة الصرح العملاق الذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

وأشاد بهذا الكيان المتفرد على أرض مصر، الذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي؛ بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية المستشار عبدالراضى صديق أعضاء هيئة النيابة الإدارية

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