الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شاب طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان

متهم
متهم

أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة  أسوان.

 طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان 

وكان مأمور قسم شرطة أسوان أول بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن أمين شرطة لتأمين حراسات بأحد الفنادق السياحية بأسوان “ محمود.ح” 34 عاما، أثناء أدائه لصلاة الظهر داخل مسجد ساحة المدينة بجوار مكان خدمته بآلة حادة في الرقبة، وحاول المتهم  الفرار، ولكن الأهالى تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية

القبض على صاحب شركة تصدير بالإسكندرية غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

وتم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويقوم رجال الشرطة باجراء تحقيق موسع مع المتهم لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان النيابة العامة الفنادق السياحية مستشفى أسوان الجامعى قسم شرطة أسوان امن اسوان مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية

القبض على صاحب شركة تصدير بالإسكندرية غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على محام بالجيزة إثر خلافات على شقة

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين وسرقة أموالهم بقنا

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة في مداهمة أمنية بسوهاج

تحرير 1044 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط 23 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

وزير المالية: خفضنا الديون لـ 89% من الناتج المحلي ونستهدف وصولها لـ80%

منوعات

المزيد

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار الذهب في البحرين منتصف تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

المزيد
الجريدة الرسمية