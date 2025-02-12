القبض على شاب طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان

أقدم شاب على طعن أمين شرطة أثناء الصلاة داخل مسجد ساحة المدينة بوسط مدينة أسوان.

طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان

وكان مأمور قسم شرطة أسوان أول بمديرية أمن أسوان بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن أمين شرطة لتأمين حراسات بأحد الفنادق السياحية بأسوان “ محمود.ح” 34 عاما، أثناء أدائه لصلاة الظهر داخل مسجد ساحة المدينة بجوار مكان خدمته بآلة حادة في الرقبة، وحاول المتهم الفرار، ولكن الأهالى تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

وتم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويقوم رجال الشرطة باجراء تحقيق موسع مع المتهم لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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