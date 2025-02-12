الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1044 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر  رجال الإدارة العامة للمرور، 1044 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

 

تحرير 1044 مخالفات الملصق الإلكتروني 

 

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبري الجلاء

ضبط 3 قطع سلاح ناري و5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 471 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني مخالفات الملصق الالكترونى ل الإدارة العامة للمرور قضايا مخدرات

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبري الجلاء

ضبط 3 قطع سلاح ناري و5 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 61 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

تهريب مواد مخدرة وبضائع أجنبية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 117 قضية متنوعة

مصرع عامل على يد زميله خلال مشاجرة فى العجوزة

أخبار الحوادث اليوم، حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، القضاء على بؤرة إجرامية بسوهاج، إصابة 18 شخصا فى حادث الطريق الدولي بجمصة

سفاح جديد، العثور على جثتي سيدتين تم دفنهما بشقة في المعمورة والثالثة تنجو بأعجوبة

"رخص عربيتك فى مكانك".. خريطة وحدات المرور المتنقلة فى المحافظات.. الداخلية تُخصص خط ساخن لطلب الخدمة.. و5 وثائق تستخرجها دون تقيد بمحل الإقامة
ads

الأكثر قراءة

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية