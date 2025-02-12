الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد في استئناف عمرو دياب على تغريمه بتهمة صفع شاب

قرار قضائي جديد فى
قرار قضائي جديد فى استئناف عمرو دياب، فيتو

قررت  محكمة جنح مستأنف التجمع، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه في قضية صفعه الشاب أسامة سعد؛ لجلسة 26 فبراير الجاري.

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كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع.

وكانت في وقت سابق، قد أمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.

وقال، الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد.م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة، وإحالة الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.

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