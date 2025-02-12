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حمو بيكا يصل قسم شرطة الدخيلة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

وصل حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، منذ قليل، إلى قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وذلك لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد قضاء مده عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في منطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب المدينة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة شهرين.

كانت قد قررت قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مؤدي المهرجانات مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


قال مصدر فى الإسكندرية، أن وصول مؤدى المهرجانات حمو بيكا إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

واكد المصدر، أن سبب ترحيل مؤدى المهرجانات حمو بيكا حفلة "وش غضب" التى أقامها فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده لإقامته حفل بدون تصريح فى ذلك الوقت.

وأشار المصدر أن الحكم الصادر على حمو بيكا بالحبس شهرين، وفى عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

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