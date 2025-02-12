الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على محام بالجيزة إثر خلافات على شقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة التعدي على محام بالجيزة واعتراض طريقه من قبل 5 أشخاص.

الأمن يكشف تفاصيل التعدي على محام بالجيزة أثر خلافات على شقة

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر (أحد الأشخاص بالجيزة) بأنه حال خروجه من منزله بسيارته قام مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وآخران يستقلان دراجة نارية بالتعرض له فى محاولة للإعتداء عليه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود نزاع بين الشاكى واثنين من المتهمين على شقتين سكنيتين قام بشرائهما فى غضون عام 2017 إلا أن مالك الشقتين قام ببيعها مرة أخرى للشخصين المشار لهما فقاما على إثر ذلك بالاستعانة بباقى المتهمين وارتكاب الواقعة لإكراهه على التنازل عن الشقتين لصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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