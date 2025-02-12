الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اعتداء جزار على عاملة بالضرب وأصابتها فى وجهها بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى بالضرب على عاملة بمحل جزارة، مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالجبهة، وبالفحص أمكن ضبطه المشكو فى حقه جزار، مقيم بذات المركز.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.