الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اعتداء جزار على عاملة بالضرب وأصابتها فى وجهها بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى بالضرب على عاملة بمحل جزارة، مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالجبهة، وبالفحص أمكن ضبطه المشكو فى حقه جزار،  مقيم بذات المركز.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية

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