عرض عصام صاصا على النيابة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

يتوجه مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة عليه فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.

كان المقرر أن يتم خروج عصام صاصا من محبسه بعرضه على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له، وتم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، من المقرر أن يتم دفعها اليوم من قبل هيئة الدفاع عنه ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التي كان موجودًافيها لإحياء حفل غنائي، يوم 11 أغسطس.

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا في قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه في 11 أغسطس وحتى قضائه مدة حبسه 6 أشهر، بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعني خروجه خلال شهر فبراير 2025.

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