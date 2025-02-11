أخبار الحوادث اليوم، حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، القضاء على بؤرة إجرامية بسوهاج، إصابة 18 شخصا فى حادث الطريق الدولي بجمصة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة جلب كميات من مخدر الآيس، مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض، فضلًا عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التى ترغب أسرهم فى تقديمها لهم.

باشرت الأجهزة الأمنية، إجراءات الكشف الجنائى على مطرب المهرجانات عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه خلال الساعات المقبلة.



تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب الي جلسة 28 ابريل المقبل.

انتهت نيابة الوايلي من معاينة انهيار جزئي في عقار.



أدلى مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، والمتهم باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص باعترافات تفصيلية امام نيابة شرق القاهرة الكلية.

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص علي الطريق الدولى الساحلي بعد المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، ما لم يكن متهما في قضايا أخرى.

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