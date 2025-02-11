أخبار الحوادث اليوم، حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، القضاء على بؤرة إجرامية بسوهاج، إصابة 18 شخصا فى حادث الطريق الدولي بجمصة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مضبوطات بـ5.2 مليون جنيه، مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج
لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة جلب كميات من مخدر الآيس، مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.
مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض، فضلًا عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التى ترغب أسرهم فى تقديمها لهم.
الأجهزة الأمنية تستكمل إجراءات الكشف الجنائي على عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه
باشرت الأجهزة الأمنية، إجراءات الكشف الجنائى على مطرب المهرجانات عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه خلال الساعات المقبلة.
القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب الي جلسة 28 ابريل المقبل.
النيابة تعاين عقار تعرض لانهيار جزئي بالوايلي
انتهت نيابة الوايلي من معاينة انهيار جزئي في عقار.
المتهم في رشوة حي مصر الجديدة: أخذت أكثر من 100 ألف جنيه
أدلى مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، والمتهم باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص باعترافات تفصيلية امام نيابة شرق القاهرة الكلية.
إصابة 18 شخصا والدفع بـ 12 سيارة إسعاف في حادث تصادم علي الطريق الدولي بجمصة
أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص علي الطريق الدولى الساحلي بعد المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية
إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم فى واقعة النصب على أفشة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، ما لم يكن متهما في قضايا أخرى.
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