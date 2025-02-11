الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 18 شخصا والدفع بـ 12 سيارة إسعاف في حادث تصادم علي الطريق الدولي بجمصة

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل وميكرباص، فيتو

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص علي الطريق الدولى الساحلي بعد المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية 

إصابة 18 شخصا في تصادم علي للطريق الدولي بجمصة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالدقهلية  أمام جمصة الطريق الدولى بعد المنطقة الصناعية 

الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث

علي الفور هرعت 12 سيارة إسعاف إلي موقع الحادث علي الطريق الدولي الساحلي بجمصة لنقل المصابين وتلقي العلاج الازم.

تحرير محضر بحادث التصادم للعرض علي النيابة 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة 14 شخص في تصادم الأجهزة الأمنية بالدقهلية الطريق الدولى الساحلي تصادم سيارة نقل شرطة النجدة حادث تصادم سيارة محافظة الدقهلية منطقة الصناعية

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ببنها

نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تفاصيل مناظرة النيابة لجثة الطفل ضحية حادث بالسلام

مصرع طفلة في حادث سير بواحة الفرافرة

العناية الإلهية تنقذ 30 طالبًا من سوهاج في حادث سير بقنا
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية