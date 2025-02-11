إصابة 18 شخصا والدفع بـ 12 سيارة إسعاف في حادث تصادم علي الطريق الدولي بجمصة

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص علي الطريق الدولى الساحلي بعد المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية

إصابة 18 شخصا في تصادم علي للطريق الدولي بجمصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالدقهلية أمام جمصة الطريق الدولى بعد المنطقة الصناعية

الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث

علي الفور هرعت 12 سيارة إسعاف إلي موقع الحادث علي الطريق الدولي الساحلي بجمصة لنقل المصابين وتلقي العلاج الازم.

تحرير محضر بحادث التصادم للعرض علي النيابة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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