الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

الأجهزة الأمنية تستكمل إجراءات الكشف الجنائي على عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه

الأجهزة الأمنية تجرى
الأجهزة الأمنية تجرى كشف الجنائى على عصام صاصا تمهيدا لافراج

باشرت الأجهزة الأمنية، إجراءات الكشف الجنائى على مطرب المهرجانات عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه خلال الساعات المقبلة.

 

الأجهزة الأمنية تجري الكشف الجنائى على عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه 

 

وقامت مأمورية أمنية بترجيل المطرب من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به إلى قسم شرطة الطالبية لتوقيع الكشف الجنائى عليه لبيان وجود قضايا أخرى.

وبالعرض على  قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له تم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها غدا ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

وكانت فى وقت سابق، تسلمت قوة من قسم ترحيلات الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه بالكيلو 10 ونص بطريق القاهرة الإسكندرية تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة الطالبية   لفحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه ومن ثم خروجه من القسم لمنزله عقب التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضده مطلوب على ذمتها.

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وكان قد قضى عصام صاصا مطرب المهرجانات عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية قبل 280 يومًا.

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قبلت -في وقت سابق- استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، وقررت حبسهما سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهما بالتزوير في توكيل بالشهر العقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

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