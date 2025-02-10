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حوادث

إرسال تسجيلات واقعة رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة إلى ماسبيرو لتفريغها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بإرسال تسجيلات واقعة رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص إلى ماسبيرو لتفريغها ومضاهاتها بصوت المتهم. 

 

ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء بالقاهرة

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات وتيسير وحوكمة الإجراءات. 

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نيابة شرق القاهرة الكلية حي مصر الجديدة محافظة القاهرة

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