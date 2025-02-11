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حوادث

المتهم في رشوة حي مصر الجديدة: أخذت أكثر من 100 ألف جنيه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، والمتهم باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص باعترافات تفصيلية امام نيابة شرق القاهرة الكلية.


واعترف المتهم بالواقعة وانه تقاضي رشاوي مالية تجاوزت الـ 100 ألف جنيه مقابل إصدار تراخيص للمحال التجارية الخاصة بشركة خاصة مقابل التغاضي عن كونها مخالفة لشروط السلامة المهنية ولا تصلح.

ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء بالقاهرة


وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.


جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمراجعة وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات وتيسير وحوكمة الإجراءات.

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