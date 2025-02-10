إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالصف

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق دائرة مركز شرطة الصف ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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