الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

القبض على مسئول شركة
القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطن

 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بمدينة  نصر
القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بمدينة  نصر

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة".
 

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وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف  ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى )، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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