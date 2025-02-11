مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض، فضلًا عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التى ترغب أسرهم فى تقديمها لهم.



حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر الأمنى؛ أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتخضع لإشراف النيابة العامة، فضلًا عن أنه يتم مراعاة أحقية أسر النزلاء فى تقديم متطلبات لهم وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأشار المصدر، أن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة لإثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والتى لاقت استحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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