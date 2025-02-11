الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم فى واقعة النصب على أفشة

أفشة
أفشة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، ما لم يكن متهما في قضايا أخرى.

 النصب على أفشة 

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي،  تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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قال رجل الأعمال المتهم ، بأن الاتفاق بينه وبين لاعب النادى الأهلى ، كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.

وأوضح المتهم، بان علاقة صداقة تجمعه مع أفشة وسلمه المبلغ دون إثبات رسمى، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة.

ونفى رجل الأعمال النصب على أفشة وأن الشيك بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، موضحا بأنه حاليا محبوس ولن يستطيع إعادته إليه  ولا صحة لتمزيق إيصال استلام الشيك منه.
 

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، لجلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.
 

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