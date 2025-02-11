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حوادث

النيابة تعاين عقار تعرض لانهيار جزئي بالوايلي

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 انتهت  نيابة الوايلي من معاينة انهاير جزئي في عقار. 

وكشفت المعاينة سقوط درجات من سلم العقار فضلا عن انهيار سقف غرفة بالطابق الأول في المنزل المكون من دور أرضي وأول ذو حوائط حاملة وأسقف خشبية.


وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف غرفة بعقار تقطنه أسرة واحدة بدائرة قسم شرطة الوايلي. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدا الحي في وضع الصبات والترميم 


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوايلي غرفة الحماية المدنية قسم شرطة الوايلي

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