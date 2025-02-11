مضبوطات بـ5.2 مليون جنيه، مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة جلب كميات من مخدر الآيس، مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى عدد من القضايا "مخدرات - سرقة - سلاح بدون ترخيص - سرقة وسائل نقل") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بسوهاج.



وباستهدافه وفقًا لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس – بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 5.2 مليون جنيه تقريبًا،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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