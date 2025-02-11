الحماية المدنية تنقذ قطة عقب احتجازها بأحد العقارات بالفيوم

فى استجابة فورية، نجحت قوات الحماية المدنية بالفيوم، فى إنقاذ قطة عقب احتجازها بأحد العقارات.





الحماية المدنية تنقذ قطة عقب إحتجازها بأحد العقارات بالفيوم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من إحدى السيدات باحتجاز (قطة) داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالفيوم وتم التقابل مع المُبلغة (مقيمة بدائرة القسم) وأفادت بإحتجاز "القطة" بالعقار محل سكنها ولم تتمكن من الخروج، وتمكنت القوات من إستخراجها وإنقاذها.



وقد لاقى سرعة انتقال القوات الاستجابة للبلاغ استحسان الأهالى بالمنطقة وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على التعامل الفورى مع الموقف.



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