تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف غرفة بعقار في الوايلي

أمرت نيابة الوايلي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف غرفة بعقار في الطابق الأول بمنطقة الوايلي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف غرفة بعقار تقطنه أسرة واحدة بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأ الحي في وضع الصلبات والترميم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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