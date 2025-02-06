رسوب 39 ألف طالب في امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025، اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7% حيث تقدم لأداء الامتحان 149448 طالبا وطالبة حضر منهم 147700.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول بنسبة 74.7%

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09 % حيث تقدم لأداء الامتحان 1623 طالبا وطالبة حضر منهم 1538.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025،فيتو

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 50 طالبا وطالبة كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 87 % حيث تقدم لأداء الامتحان 15 طالبا وطالبة.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الراسبين بجميع النوعيات 38996 طالبا وطالبة.

النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو

محافظ الشرقية يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025،فيتو1

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