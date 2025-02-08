السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يشهد بطولة إفريقيا للأندية بالإسماعيلية

محافظ الشرقية يشهد
محافظ الشرقية يشهد بطولة إفريقيا للأندية بالإسماعيلية

 شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المباراة النهائية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي أقيمت اليوم على ملاعب هيئة قناة السويس بـ محافظة الإسماعيلية بين فريقي نادي الشرقية الرياضي وفريق مصنع الطائرات. 

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فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية 

 وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف فرحات رئيس الإتحاد المصري للهوكي ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي 

فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية 

 والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والإفريقي وعدد من نواب البرلمان ومحبي رياضة الهوكي.

فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

تغلب الشرقية على فريق مصنع الطائرات 5- 3 فى الوقت الضائع 

 حقق فريق الشرقية للهوكي إنجازًا جديدًا بتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعدما تغلب على فريق مصنع الطائرات بنتيجة 5 – 3 بعد أن إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 4/4.

 

فرق الهوكى بالشرقية المتوج بالبطولة 

 أعرب المحافظ عن فخره وإعتزازه بفريق الشرقية للهوكي المتوج بالبطولة الأفريقية للهوكي، والذي استطاع رفع إسم المحافظة عاليًا في المحافل الرياضية وسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، متمنيًا للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى المشاركة في البطولات القارية والعالمية.

 

المهندس محافظ الشرقية 

 أكد محافظ الشرقية أن فريق هوكي الشرقية يُعد مصدر السعادة والبهجة للشراقوة لتربعه الدائم على عرش اللعبة محليًا وقاريًا مشيدًا بمظهر الفريق المشرف خلال مشاركته في البطولة ورفع إسم محافظة الشرقية عاليًا في المحافل الرياضية المختلفة وتقديم أداء مشرف إتسم بالروح الرياضية العالية نال استحسان الجميع. 

فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية بالشرقية 

 كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، ليعربوا عن سعادتهم  بتواجد المحافظ بينهم مؤكدين الاستمرار في الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدًا من الإنجازات في قطاع الرياضة.

فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

الدكتور محمود عبدالعظيم 

 وتقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية. 

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فريق هوكى الشرقية بطل افريقيا للمرة 28 
فريق هوكى الشرقية بطل إفريقيا للمرة 28 

تذليل كافة العقبات للارتقاء بمنظومة الرياضة 

 وكذلك الدعم المستمر لـ نادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية، والعمل على تذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

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