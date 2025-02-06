محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025، اعتمد، قبل قليل، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 74.71%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025، وتم اعتمادها رسميًا من محافظ الشرقية.

وأعلنت محافظة الشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الاول، من محافظ الشرقية، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2025 من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

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