الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

ظهورنتيجة الشهادة
ظهورنتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025، اعتمد قبل قليل المهندس حازم الأشموني،محافظ الشرقية، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، من أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك  بنسبة نجاح 74.71%.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتوفر فيتو خدمة الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هنا. 

https://natega.vetogate.com/38/

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 

وقال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية: إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الفصل الدراسي الأول  للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 149 الف 148 طالب وطالبة، نجح منهم 147 الف 700 طالب وطالبة.

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