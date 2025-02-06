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بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

موعد ظهور نتيجة إعدادية
موعد ظهور نتيجة إعدادية الشرقية، فيتو

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم  يعتمد بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بحضور محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2025

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2025 وكيفية حصول الطلاب على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025، ويتم الآن اعتمادها رسميًا من محافظ الشرقية.

وأعلنت محافظة الشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الاول، من محافظ الشرقية، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين.

لمعرفة  الطلاب النتيجة فور ظهورها اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2025 من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة من هنـــــا 

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