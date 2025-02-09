الأحد 09 فبراير 2025
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وكيل تعليم الشرقية يزور مدارس شيرا النخلة ببلبيس

تعليم الشرقية, فيتو
تعليم الشرقية, فيتو

تابع  محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتظام سيرالعملية التعليمية بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنين بحضوروفاء طلبة مدير عام الإدارة ببلبيس. 

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استلام جميع الطلاب الكتب

واطمأن رمضان على انتظام الدراسة داخل الفصول واستلام الطلاب للكتب الدراسية وتحديث قوائم الفصول واعداد الجدول المدرسي. 

ووجه تعليمات الى إدارة المدرسة بتحليل نتائج اختبارات نصف العام لجميع الفصول ووضع برامج علاجية الطلاب المتأخرين دراسيا. 

كما أكد رمضان على متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، مُشددًا علي متابعة أداء الطلاب داخل المدرسة

 متابعة الانتظام بشبرالنخلة الثانوية 

كما تابع  انتظام الدراسة بمدرسة شبرا النخلة الثانوية المشتركة وتفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات. 

وكذلك تأكد من  انتظام الدراسة كذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقرره واستخدام الطلاب والطالبات للتابلت

مطالبة الموجهين المتابعين للمدارس بدخول الفصول 

 و تحدث وكيل اول الوزارة مع عدد الطلاب والطالبات وناقشهم في المناهج الدراسية وحثهم علي الانتظام في الدراسة وعدم الغياب موجها تعليمات لإدارة لمدارس بمطالبه الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب والطالبات 

 

وتابع أنه لابد أن يتم رفع تقرير بمستواهم الدراسي ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر والعمل علي استخدام السبورات الذكية باستمرار ومتابعة صيانتها 

 

وشدد على  الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض واعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة.

 وأكد على أهمية التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث

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محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية ادارة بلبيس التعليمية وفاء طلبة مدير الإدارة التعليمية وضع برامج علاجية

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