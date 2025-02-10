وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدارس العاشر من رمضان

فاجأ اليوم عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية مدرستى فاطمة الزهراء والشعب للتعليم الأساسي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بهما، وذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات الطلاب وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة بحضور حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

وشهد عبداللطيف طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء وشارك الطلاب تأدية تحية العلم واستمع إلى فقرات البرنامج الإذاعي وتفقد سير العمل وانتظام الدراسة داخل مدرسة واطمئن على استلام الطلاب للكتب الدراسية.

ووجه وكيل المديرية التعليمات إلى إدارة المدرسة بتحليل نتائج اختبار نصف العام لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا في كل مادة.

ثم توجه لتفقد مدرسة الشعب للتعليم الأساسي واطمئن علىاستلام التلاميذ والطلاب للكتب الدراسية وتفقد فصول المدرسة وناقش اختبر الطلاب فيما تم درسته من المناهج الدراسية واطمئن سيادته علي ممارسة الأنشطة الرياضية.

ووجه وكيل المديرية " تعليمات لإدارة المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة ومتابعة نسبب حضور الطلاب للمدرسة متمنيا التوفيق للجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

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