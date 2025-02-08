السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تستعد للإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا مقابل 3 رهائن

أسرى فلسطينيين أطلق
أسرى فلسطينيين أطلق سراحهم هذا الشهر، فيتو

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني مساء أمس الجمعة، أسماء المعتقلين الذين سيطلق سراحهم اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، إن عدد الأسرى 183 أسيرًا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم السبت.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود دولية مكثفة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين.

وأفادت مصادر في حماس بأن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم تشمل 18 أسيرًا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرًا صدرت بحقهم أحكام طويلة، إضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

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