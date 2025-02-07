نتنياهو: ناقشت مع ترامب تدمير حماس بشكل كامل

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: “ناقشت مع الرئيس ترامب كيفية منع إيران من الحصول على سلاح نووي أبدا وتدمير حماس بشكل كامل”.

نتنياهو: لا مستقبل للسلام في الشرق الأوسط إذا بقيت حماس

وزعم نتنياهو خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "أنه لا مستقبل للسلام في الشرق الأوسط إذا بقيت حماس في حكم قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

وأضاف نتنياهو -في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية- أنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن "مختطفينا"، لكن لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي، على حد تعبيره.

دور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ووجه مذيع القناة الإسرائيلية سؤالًا إلى نتنياهو يقول: "الرئيس ترامب أشاد بدور قطر أمس، لكنك قبل يومين -خلال لقائك عضو الحزب الجمهوري مايك هيكبي- قلت إن على قطر أن تختار جانبا، فإن كانت قطر خطيرة على إسرائيل، فلماذا نستمر في الحفاظ على التواصل معها، وهي في الواقع أحد المحرضين، بل ربما المحرض الأكبر في العالم العربي؟".

وجاء رد نتنياهو على هذا السؤال كما يلي:"هذا السؤال كان ماثلا أمام أعيننا عندما بدأنا المفاوضات من أجل تحرير أسرانا. قلنا، ربما يمكننا الآن الحصول على ما يمكننا الحصول عليه من هناك، وأنا سعيد أننا نقوم بإخراجهم، وقد حررنا بالفعل عددا ليس بالقليل، نحو 75% من الأسرى الأحياء، لكنني أريد أن أحرر الجميع، بالطبع بما فيهم القتلى. لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة، على سبيل المثال، الجزيرة التي تقوم بتأجيج كل العالم العربي والعالم الإسلامي."

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