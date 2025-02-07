الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: مقترح نتنياهو للمرحلة الثانية من هدنة غزة يتضمن تنازل حماس عن حكم القطاع

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
 

مقترح تنازل حركة حماس عن حكم غزة

كشف ذلك موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن الخطة تتضمن الإفراج عن أسرى كبار وتنازل حركة حماس عن حكم القطاع ومغادرته.


لكن الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "حماس غير مستعدة للتنازل عن قوتها العسكرية أو تسليم سلاحها، واحتمالية موافقة قادتها على مغادرة القطاع ضئيلة جدًّا".

موقف حماس من التنازل على حكم غزة

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة المدنية وإعادة إعمار قطاع غزة، ونقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو هيئة مستقلة".

وبحسب الموقع، فقد قال ترامب لنتنياهو إن هدفه الأساسي هو استعادة جميع الأسرى، وشدد على ثقته في المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للإفراج عنهم".

خطة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

وبحسب مسئوليين إسرائيليين، فإن بنيامين نتنياهو معني بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 يناير الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 47 ألف شهيد فلسطيني.


 ينص في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.

وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.

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