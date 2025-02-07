أخبار الفن اليوم، بكاء إيناس الدغيدي علي الهوء بسبب رسالة من ابنتها، منة شلبي تتصدر التريند بتصريحات جريئة عن الفن والزواج، نادين نسيب تثير الجدل بسبب عيد ميلادها،

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

كشف المنتج أحمد السبكي عن البوستر الرسمي لمسلسل “عايشة الدور” للفنانة دنيا سمير غانم، والذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2025

وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل تمر دنيا سمير غانم بمراحل مختلفة حيث تظهر في بداية العمل سيدة مطلقة تعيش في حارة شعبية، ومع تطور الأحداث تصبح سيدة أعمال، وتعاملها مع كبار المجتمع الذي تعيش فيه.

حصلت “فيتو” على مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل الكابتن والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

وظهر محمد عبد الرحمن توتا في الصور التي حصلت عليها “فيتو” في كواليس مسلسل الكابتن بالشخصية التي من المفترض أن يظهر بها خلال أحداث العمل، بالإضافة إلى أنه حرص على إلتقاط الصور التذكارية برفقة الجمهور.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

افتتح النجم أحمد سعد ، بطولة الجولف العالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية تحت شعار كامل العدد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه بأحدث ألبوماته “حبيبنا”.

وقدم أحمد سعد خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح، بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبومه الجديد حبيبنا.

تحدثت الفنانة ساندي عن تجربتها في فيلم تاج مع تامر حسني والذي يعد آخر أعمالها السينمائية.

وقالت ساندي خلال لقائها مع فيتو: “كانت بالنسبالي مفاجأة إن تامر اخترني شريرة وكنت مبسوطة برد فعل الجمهور بشكل كبير”.

علي ما يبدو أن المغني الشهير ورجل الأعمال كانييه ويست في حاله عقلية غير مستقره، حيث كتب المغني عدد من التغريدات التي وصفت بالغريبة والمجنونة، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي اكس.

حلت الفنانة منة شلبي ضيفة على برنامج لانا والنجوم وكشفت عن العديد من الكواليس والأسرار في حياتها الفنية، مؤكدة أن الجمهور كان يلقبها “بمزة شلبي” في بداية مشوارها الفني بحكم أنها امرأة جميلة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحات منة شلبي عن الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها أدلت بتصريحات مفاجئة لجمهورها.

أكد الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، أنه يحب سماع أغاني عمرو دياب بشكل أساسي، بالإضافة إلى أنغام وشيرين عبد الوهاب والكينج محمد منير.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال لقائه مع “فيتو”: “إن طرح الألبومات بشكل كامل أو طرح الأغاني بشكل سينجل، أفكار يريدها الجمهور، والمستمع هو المستفيد من تلك التغيرات والتطورات التي تحدث على مجال الغناء”.

لم تتمالك المخرجة إيناس الدغيدي دموعها خلال ظهورها في برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وذلك بعد سماعها رسالة صوتية من ابنتها "حبيبة"، التي أثارت مشاعرها بقوة.

في اللقاء، استمعت الدغيدي لرسالة ابنتها التي تساءلت فيها: "كيف تظهرين قوية بهذا الشكل، وكل من يعرفك يعرف حنيتك وحبك الكبير؟". لم تستطع المخرجة كبح دموعها، ووصفت تلك الدموع قائلة: "دي دموع حنان وحب وحياة".

وتحدثت إيناس الدغيدي عن علاقتها بابنتها "حبيبة"، وكيف كانت الأخيرة أكثر من شعر باضطهاد المجتمع تجاه والدتها.

رد محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية وأفادت بتسبب “شقيقته” بحبسه ونقل والداتها إلي المستشفي

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”:" الكلام دا غير مظبوط تماما دخول امى المستشفى ملوش اي علاقة بأي حاجة ست كبيره وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش اكتر

و أضاف شقيق شيرين:" القضية بقي تم الحفظ في النيابة للمره الـ ١٢ تقريبا وانا متحبستش ولا اتحكم عليا ب ٣ سنين كل ده كلام غلط.

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الجدل في الساعات الماضية، بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلادها مع صديقاتها.

في هذا السياق، نشرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، فيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها وهي ترقص مع صديقاتها.

وجاء قالب الحلوى مزين بأدوات تجميل وشكل عروسة تشبه الشخصية التي قدمتها في مسلسلها الشهير "صالون زهرة" ومع جملة "ممنوع دخول الرجال" وهي أيضا الجملة الترويجية للمسلسل.

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