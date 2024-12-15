محمد محمود عبدالعزيز يدعم شقيقه كريم بالعرض الخاص لفيلم «الهنا اللي أنا فيه» (صور)

دعم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز فى العرض الخاص لفيلم الأخير والذي يحمل اسم الهنا اللي أنا فيه

ويترأس بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز ورنا رئيس ودينا الشربيني.

وانطلق مساء اليوم الأحد العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ "الهنا اللي أنا فيه" تمهيدا لعرضه بالسينمات.

وكان من أوائل الحضور للعرض الراقصة جوهرة والكاتبة إنجى علاء، والفنانة ألفت عمر، والفنان محمد الكيلاني، والفنان محمد مهران، والفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان محسن منصور وبطلتا العمل النجمتان رنا رئيس ودينا الشربيني.

ومن المقرر عرض الفيلم بجميع دور العرض 18 ديسمبر 2024

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك ي بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني ويامين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا

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