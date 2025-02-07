إيناس الدغيدي تنهار في البكاء بعد رسالة صوتية من ابنتها "حبيبة" (فيديو)

لم تتمالك المخرجة إيناس الدغيدي دموعها خلال ظهورها في برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وذلك بعد سماعها رسالة صوتية من ابنتها "حبيبة"، التي أثارت مشاعرها بقوة.

في اللقاء، استمعت الدغيدي لرسالة ابنتها التي تساءلت فيها: "كيف تظهرين قوية بهذا الشكل، وكل من يعرفك يعرف حنيتك وحبك الكبير؟". لم تستطع المخرجة كبح دموعها، ووصفت تلك الدموع قائلة: "دي دموع حنان وحب وحياة".

وتحدثت إيناس الدغيدي عن علاقتها بابنتها "حبيبة"، وكيف كانت الأخيرة أكثر من شعر باضطهاد المجتمع تجاه والدتها.

وقالت الدغيدي: "حبيبة بنتي هي أكتر واحدة حست باضطهاد المجتمع ليا، كانت صغيرة وكانت سندي، وكنت بخاف عليها لأني كنت بقول ممكن ينتقموا مني فيها في أي حاجة، خصوصًا في الفترة اللي كنت مهاجمة جدًا. كنت بخاف عليها، كان عندي خوف من المجتمع عليها هي مش عليا".

وأضافت المخرجة أنها حرصت على حماية ابنتها من أي تأثيرات سلبية بسبب جرأتها في التعبير عن آرائها، مشيرة إلى أنها قررت إرسال ابنتها للدراسة خارج مصر لتجنب أي مشاكل محتملة في الجامعات المصرية خلال فترة انتشار التيارات المتشددة.

وقالت الدغيدي: "لما جات تروح الجامعة، أنا خفت عليها تروح جامعة مصرية لأن كان كلها إخوان مسلمين، فقررت أنها لازم تتعلم برا عشان محدش يعملها مشكلة في الجامعة. كان قصدي تبعد، والحمد لله هي مش شايفاني إني جريئة، هي متربية بجرأة لأن جوزي كان مامته لبنانية وأبوه مصري، فهو كان له عقلية متفتحة".

يذكر أن إيناس الدغيدي تُعد واحدة من أبرز المخرجات المصريات اللاتي تركن بصمة في السينما المصرية، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "مجنون أميرة" الذي عُرض عام 2009، من بطولة نورا رحال وحازم سمير ومصطفى هريدي، وتأليف أشرف شتيوي، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

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