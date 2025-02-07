صور من حفل أحمد سعد في السعودية

افتتح النجم أحمد سعد ، بطولة الجولف العالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية تحت شعار كامل العدد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه بأحدث ألبوماته “حبيبنا”.

حفل أحمد سعد في السعودية

وقدم أحمد سعد خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح، بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبومه الجديد حبيبنا.

وكان الفنان أحمد سعد،احتفل، بنجاح ألبومه الجديد حبيبنا وسط نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم

وحقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" المكون من 9 أغنيات منها أغنية "مفتقدني" التي اختارها الجمهور لتكون التريند الجديد "تحدي مفتقدني" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو لهم أثناء غناء الأغنية.

ودعم أحمد سعد جمهوره بعد انتشار تريند "تحدي مفتقدني" بشكل كبير خاصة عبر منصات تيك توك وإنستجرام، ونشر عددًا كبيرًا من فيديوهات المتابعين عبر خاصة "ستوري" على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وشهد التريند تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وبعد النجاح الكبير لأحمد سعد خلال الفترة الماضية من خلال ألبومه حبيبنا، يستعد لتقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة كما يقدم مفاجأة جديدة خلال شهر رمضان القادم.

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