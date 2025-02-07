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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح البوستر الرسمي لمسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

كشف المنتج أحمد السبكي عن البوستر الرسمي لمسلسل “عايشة الدور” للفنانة دنيا سمير غانم، والذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2025

وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل تمر دنيا سمير غانم بمراحل مختلفة حيث تظهر في بداية العمل سيدة مطلقة تعيش في حارة شعبية، ومع تطور الأحداث تصبح سيدة أعمال، وتعاملها مع كبار المجتمع الذي تعيش فيه.

ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة ومنصتي “watch it” وشاهد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

ومسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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